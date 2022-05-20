MHP’li Bulut, ‘Ölüm yolunu’ meclise taşıdı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, birçok yaralamalı ve ölümlü trafik kazasının meydana geldiği yolu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na taşıdı.

Tokat Niksar kara yolu Gökdere kavşağında 2 kişinin hayatını kaybettiği 12 kişinin yaralandığı kazayı gündeme getiren MHP’li Bulut, yolda yaşanan sorunları dile getirdi. Kontrolsüz kavşakta birçok kazanın yaşandığına dikkat çeken Bulut, alt geçit bulunan yolda düzenleme yapılmasını istedi. MHP’li Bulut ayıca yaklaşık 30 köyün doğrudan kullanmakta olduğu yola da dikkat çekerek, “Reşadiye-Almus ile Reşadiye-Doğanşar hattını birbirine bağlayan, ana grup yolu olarak kabul edilen Tozanlı yol hattı birçok kazaya davetiye çıkaran ve yıllardır bakımsız bir şekilde bırakılmış, aşırı virajlarıyla birçok mühendislik hatasını barındıran bir hâldedir” dedi.

Yol kalitesinin önemine dikkat çeken Bulut, “Çok yoğun bir kullanım hattı olmasına rağmen oldukça uzun yıllardır ödenek yetersizliği gerekçesiyle yenilenmemiş, vatandaşlarımız çaresizce bu yolu kullanmaya mecbur kalmıştır. 30 köyümüzü doğrudan ilgilendiren bu yol hattının yenilenmesi Almus, Reşadiye ve Tozanlı bölgesinde yaşayan tüm hemşerilerimizin yıllardır arzu ettikleri beklentileridir” ifadelerini kullandı.