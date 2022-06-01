MHP’li Bulut, dolu zararını TBMM gündemine taşıdı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat’ın Erbaa ilçesi Tanoba beldesinde yaşanan fırtına ve dolu yağışından zarar gören çiftçilerin sıkıntılarını TBMM gündemine taşıdı.

MHP’li Bulut, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Erbaa ilçesine bağlı Tanoba beldesinde meydana gelen şiddetli fırtına ve dolu sebebiyle çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Mağduriyet yaşayan vatandaşlara biran önce el uzatılması gerektiğini belirten Bulut, “Yaşanan kuvvetli fırtına sonucu Tanoba kasabamızda hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin ağıllarında ağır hasarlar oluşmuş, maalesef çok sayıda küçükbaş hayvanımız telef olmuştur. Her zaman çiftçimizin ve besicilerimizin yanında olan devletimizin yaşanan afet dolayısıyla hayvanlarını kaybeden çiftçilerimize yardım elini uzatacağından şüphe duymuyor, mağdur olan köylülerimizin yaralarının sarılması konusunda sürecin takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum” diye konuştu.