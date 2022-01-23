MHP’li Bulut: “Cumhur İttifakı mezara kadar sürecektir”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, “Cumhur İttifakı mezara kadar sürecektir” dedi.

MHP Tokat İl Başkanlığı öncülüğünde Niksar ve Erbaa İlçe Başkanlıkları tarafından “Güçlü Siyaset Lider Ülke Türkiye Hedef 2023” toplantısı yapıldı. Toplantılarda MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Cumhur İttifakı’nın önemini dile getirdi. Bulut, “Türkiye’nin birçok alanda yeniden yapılanmasında ve Türk siyasetinin tekrar şekillenmesinde 15 Temmuz hain darbe girişimi bir başlangıç olmuştur. Yenikapı ruhu ile kurulan Cumhur İttifakı, 15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün teşebbüs ettiği hain darbe ve işgal hareketi sonrasında devletimizin bekası, geleceği ve yarınlarımız için Türkiye’nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli bir duruşun doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 15 Temmuz 2016, ülkemiz için her bakımdan dönüm noktası ve yeni bir başlangıç olmuştur. Bu sürecin ilk meyvesi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmuştur. Cumhur İttifakı’ndan ve bu ittifakı oluşturan MHP ve AK Parti’den rahatsız olan başta ABD ve AB ülkeleri, bunların maşa olarak kullandığı terör örgütleri ve onların içimizdeki uzantıları açık açık eylem ve söylemleriyle kendilerini göstermektedirler. Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyin ifade ettiği gibi ’Cumhur İttifakı mezara kadar sürecektir.’ Cumhur İttifakı, Türk milletinin ruh kökünden, tarihi hedeflerinden, milli kimliğinden, bin yıllık kardeşlik ve kader ortaklığından yüce bir umutla, yüksek bir ufukla ortaya çıkmıştır. Cumhur İttifakı milletin ta kendisidir. Sahte ve sanal ittifaklar millete yabancı ve yalancıdır. Milliyetçi Hareket Partisi Tokat teşkilatı olarak cumhur ittifakına şartsız, karşılıksız bir şekilde uygun hareket ediyoruz. Hedef 2023, lider ülke Türkiye’ vizyonuna sahip çıkacağız. Lider ülke Türkiye hedefine ulaşmak için üzerimize ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız. Ne mutlu türküm diyene” dedi.