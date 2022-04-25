MHP’li Bulut, ata tohumuna dikkat çekti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, ata tohumunun önemine dikkat çekerek, “Türkiye’nin genetiğiyle oynanmamış tohumlarından üretilmiş sebze, meyve ve hububata ihtiyacı var” dedi.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, ata tohumundan fide üreten Muhterem Çağatay ile Ahmet Yılmaz’ı serasında ziyaret etti. Yerli atalık tohumlarının binlerce yıldır değişen koşullara uyum sağlayarak günümüze ulaşmayı başardığını belirten MHP’li Bulut, üretilen fidelerin birer genetik hazine olduğunu ifade ederek, “Gıda güvenliği açısından bu sebze ve meyvelerin yetiştirilmesi bizler için bir şanstır” dedi.

Tek tip laboratuvar ortamında genetiği üzerinde oynanarak üretilen tohumlara muhtaç olmanın büyük riskler barındırdığını ifade eden Bulut, “Bugün burada şahit olduğumuz çalışmalardan dolayı gurur duydum. Türkiye’nin genetiğiyle oynanmamış tohumlarından üretilmiş sebze, meyve ve hububata ihtiyacı var. Bu farkındalığı yakalayarak üretim bandı oluşturanlara teşekkür ediyorum. Tamamen öz kaynaklarla kurulan ve başarıyla büyüyen işletmenin, önemli bir model haline geleceğini ve istihdam yaratma konusunda rol model oluşturacağına inanıyorum. Kendilerini kutluyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.

Muhterem Çağatay ise hobi olarak başladıkları fide üretiminde kendi imkanlarıyla ısıtması, soğutması olan fide serasını yaptıklarını belirterek, “Tokat’ta buna ihtiyaç vardı aslında. Bizim niyetimiz yerli tohumlarından yerli fide üretmekti. Şükürler olsun onu başardık. Ve şu anda da o başarının gönül rahatlığıyla satış yapıyoruz” ifadelerini kullandı.