Kurtlar taburunu ayakta alkışladılar

Tokat’ta 29 Ekim Cumhuriyet bayramında gösteri düzenleyen Kurtlar taburunu protokol ayakta alkışladı.

Tokat’ta Cumhuriyet bayramının 99. yıl dönümü kutlamaları Cumhuriyet Meyanında yapıldı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ile Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu halkı ve tören birliklerinin bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ının mesajının okunmasının ardından Vali Numan Hatipoğlu, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Konuşmaların ardından Tokat Jandarma Komutanlığı Komando (Kurtlar) taburu gösteri yaptı. Komandoların senkronize olarak yaptığı gösteri yoğun ilgi gördü. Protokol tarafından Kurtlar taburu ayakta alkışlandı. Atatürk’ün portresi ve Türk bayraklarının asılı olduğu jandarma dronlarının gösterisi ise dikkat çekti. Törende askerler ve öğrenciler 60 metre uzunluğundaki bayrakla yürüyüş yaptı. Asker ve polis birliklerinin tören geçişinin ardından tören araçların geçişi ile program sona erdi.