banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Türkiye’de mayıs ayında ihracat arttı, Samsun’da azaldı
Türkiye’de mayıs ayında ihracat arttı, Samsun’da azaldı
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
CHP'nin asgari ücret önerisini yüzde 40
CHP'nin asgari ücret önerisini yüzde 40
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Kurtlar taburundaki komandolar yuvaya döndü

Tokat’ta Şehit Jandarma Üstçavuş Ahmet Kurt Tabur Komutanlığında (Kurtlar) görev yapan komandolar 6 aylık Suriye El-Bab şehrindeki görevini tamamlayarak birliğine dönmenin sevincini ve gururunu yaşadı.

TOKAT 30.06.2022, 12:37
Kurtlar taburundaki komandolar yuvaya döndü

Tokat’ta Şehit Jandarma Üstçavuş Ahmet Kurt Tabur Komutanlığında (Kurtlar) görev yapan komandolar 6 aylık Suriye El-Bab şehrindeki görevini tamamlayarak birliğine dönmenin sevincini ve gururunu yaşadı.

Tokat’ın Niksar ilçesinde konuşlu Komando Taburunda görevli 192 komando dualarla 6 ay önce Suriye’nin El-Bab şehrine uğurlanmıştı. "Kurtlar" olarak adlandırılan Köklüce Jandarma Komando Taburunda görevli komandolar görevini tamamlayarak yuvaya döndü. Davul zurna eşliğinde basına kapalı gerçekleşen törende komandolar aileleri ile buluşarak hasret giderdi.

Karşılama törenine Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Bahri Bostancı, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Onur Bakırhan, asker aileleri katıldı.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu