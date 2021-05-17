Konuk evinde sona yaklaşıldı

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl yapımı devam eden Ali Özgül Konukevindeki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Karagöl çalışmalarda sona yaklaşıldığını söyledi.

Erbaa Belediyesi tarafından yenilenme çalışmalarına başlanan Ali Özgül Konukevinde sona yaklaşıldı. Konukevini ziyaret eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl çalışmaları yerinde inceledi. Ali Özgül Konukevinin kısa sürede faaliyete geçeceğini ifade eden Başkan Karagöl “Ali Özgül Konukevini faaliyete geçirmek için gün sayıyoruz. Son rötuşların yapıldığı konukevimizdeki çalışmalarda sona yaklaştık. Erbaa’mızın en güzel noktalarından biri olan Çamlık Korusunda yer alan, nezih bir ortama sahip konukevimizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.