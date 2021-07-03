Kısıtlamasız ilk cumartesi günü piknik alanları doldu

Tokat’ta kısıtlamasız ilk cumartesi günü piknik alanlarında yoğunluk yaşandı.

İçişleri Bakanlığı’nın kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin yayımladığı genelgeyle birlikte piknik alanlarında mangal yasağı uygulaması kaldırıldı. Tokatlılar normalleşmenin ilk cumartesi günü piknik alanlarını doldurdu. Gümenek parkında kimi vatandaşlar mangal yakarak, semaver çayı keyfi yaptı. Kimi vatandaşlar ise hamakta dinlenirken kimi vatandaşlar da ormanlık alanda gezmeyi tercih etti. Çocuklarda park alanlarında gönüllerince eğlendi. Ailesi ile piknik yapan Şükrü Koç, eski günlerin özlemini giderdiklerini ifade ederek, “Pandemi bizi eve kapatınca özgürlüğü özlemiştik. 1 Temmuz itibariyle özgürlüğümüze kavuştuk. O sıkıntıları Gümenek parkında atıyoruz. Açılışı parkında yapalım dedik. Sabah kahvaltına bile yetişemedik. Tüm yerler dolmuş idi. Demek ki herkes bizim gibi düşünüyormuş” dedi.