Kimsesizlerin cenazelerini il protokolü kaldırdı

Tokat’ta kimsesiz iki vatandaşın cenazesi il protokolü tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Tokat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan engelli Esengül Esen (21) ile Huzurevinde kalan Düriye Çetiner (77) hayatını kaybetti. Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazeler cenaze aracıyla Erenler Mahallesi Kimsesizler Mezarlığına getirildi. Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrasında Esen ve Çetiner’in cenazesi toprağa veridi. Cenazeye Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Erol Duyum ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Özdemir katıldı.