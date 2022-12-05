Kaymakam olma hayali ile engelleri aşan genç kıza destek sözü

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, kaymakam olma hayali ile engelleri aşan üniversite öğrencisine destek vereceklerini söyledi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü 3. sınıf öğrencisi Esma Bezgin (21), Serebral palsi hastalığına karşı azmi ile örnek oluyor. Kaymakam olma hayali ile çıktığı yolda dikkatleri çeken Bezgin’i, Vali Hatipoğlu makamında konuk etti. Vali Hatipoğlu, azim ve kararlılığı ile engelleri aşan genç kızı tebrik ederek, “Ülkemiz son 20 yılda sosyal hizmet alanında ve engellilerin hayata katılması anlamında bir devrim yaşadı. Bu devrim de bizim ülkemizi uluslararası normların çok üstüne taşıma noktasındaki azmimizle birlikte devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu noktada şükran burçluyuz. Toplumda bakışı ancak liderler ve onlarla birlikte idareciler değiştirecekler. Bizler de bu noktada örnek olmaya onlara hayatın her alanında katkı sunmaya hazır olarak çalışıyoruz. Esma kızımız inşallah hayaline kavuşur. Kariyer mesleklerin hepsi birbirinden değerli meslekler. Kaymakamlık da onurlu bir meslek. Nihayetinde çıktığı yol çok güzel bir yol. Biz kendisine de Valilik olarak her türlü desteği vereceğiz. Bu azimlerin hiç bitmemesi ve solmamasını temenni ediyoruz” dedi.

Esma Bezgin ise hayallerinin peşini bırakmayacağını belirterek “Ben de önce kaymakam sonra vali olmak istiyorum. Sayın Valimizi örnek alıp izinden gitmek istiyorum” diye konuştu.