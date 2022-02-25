Kanal Turhal projesi ilçeye değer katacak

Tokat’ın Turhal ilçesinden geçen Yeşilırmak üzerinde yapılacak olan "Kanal Turhal" projesi yeni bir cazibe merkezi oluşturacak.

Turhal Belediyesi tarafından Yeşilırmak nehrinde başlatılan ’Kanal Turhal kentsel altyapı ve yenileme projesi’ devam ediyor. Bu kapsamda belediye bünyesinde yer alan ocaklarda işlenen traverten taşlarının Kanal Turhal’ın estetik bir görünüme kavuşması için çalışma başlatıldı. Projesi kapsamında ayrıca 3 kilometrelik alanda; dinlenme mekanları, açık spor alanları, gezi, koşu ve bisiklet yolları oluşturularak bölgenin bir cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlanıyor. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları içerisinde kalan alanın ıslah ve peyzaj düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Bekler, "Şehrimizin içerisinden geçen yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki Yeşilırmak nehrinde ‘Kanal Turhal’ projemizin yapımına başladık. İnşallah yapımından sonra Turhal’ın değeri kat ve kat artacaktır. Sağ ve sol sahildeki yürüyüş alanları ve bisiklet yollarımızla beraber mülkiyet ve yapı yasağı sorununu da inşallah çözeceğiz. Turhalların önümüzdeki yıllarda ailelerimizle, çocuklarımızla beraber oturup güzelce seyir yapabileceği ve içinde teknelerle tur atabileceğimiz Kanal Turhal projemiz ilçemize hayırlı olsun” dedi.