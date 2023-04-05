Kanal Sokak Projesinde çalışmalar devam ediyor

Erbaa Belediyesi tarafından yapımına başlanan Kanal Sokak projesinde çalışmalar sürüyor.

Ekipler Küçük Sanayi Sitesi ile Kazım Karabekir Bulvarı arasında kalan bölümde beton boruların yerleştirilmesi için çalışmalara başladı. Erbaa Belediyesi tarafından Yunus Emre ve Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kanal Sokak’ta başlatılan kanal kapatma çalışmaları devam ediyor. Alparslan Türkeş Bulvarı ile Kazım Karabekir Bulvarı arasında kalan alanda beton boru yerleştirme çalışmaları tamamlandı. Ekipler Küçük Sanayi Sitesi girişinden Kazım Karabekir Bulvarına kadar olan bölümde beton boru yerleştirme çalışmalarına başladı. Proje kapsamında sanayi sitesine kadar uzanan kanalın kapatılıp üstüne yol ve çevre düzenleme çalışmalarının yapılması planlanıyor.

"Kanalı kapatıp bölgemizi daha güvenli, daha nezih bir görünüme kavuşturacağız"

İlk bölümde beton boru yerleştirme çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl “İki mahallemizin de çehresinin değişeceği bir projeyi hayata geçirmek için ekiplerimiz çalışıyor. Alparslan Türkeş Bulvarından Kazım Karabekir Bulvarına kadar olan bölümde beton boru yerleştirme çalışmalarımız tamamlandı. Ekiplerimiz sanayi sitemizin girişine kadar olan bölümü tamamlamak için çalışmaya başladılar. Kanalı kapatıp bölgemizi daha güvenli, daha nezih bir görünüme kavuşturacağız. Yunus Emre ve Yavuz Sultan Selim Mahallelerimizi ilgilendiren bu projede insanların vakit geçirebileceği, bisiklet sürebileceği, koşu ve yürüyüş yapabileceği yolların olduğu aydınlatmaların güzel bir şekilde yapıldığı bölgeyi kısa sürede hayat geçirmeyi hedefliyoruz.” dedi.