Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi

Çorum’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Sabri Ergin’in cenazesi memleketi Tokat’ın Pazar ilçesinde toprağa verildi.

Çorum’da evinde kalp krizi geçiren polis memuru Sabri Ergin (46) ambulansla sevk edildiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalede rağmen kurtarılamadı. Polis memuru Ergin’in cenazesi Çorum Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat’a gönderildi. Pazar ilçesine bağlı Çiftlik Köyü’nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında evli ve 3 çocuk babası Ergin’in cenazesi köy mezarlığında defnedildi. Cenazeye Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahri Bostancı, Tokat İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan’ın yanı sıra meslektaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.