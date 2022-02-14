Kalbine yenik düşen polis memuru memleketi Tokat’ta defnedildi

Sinop’un Boyabat ilçesine geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 29 yaşındaki polis memuru Cihat Özoğul, memleketi Tokat’ın Niksar ilçesinde toprağa verildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Cihat Özoğul (29), geçici olarak Sinop’un Boyabat ilçesinde görevlendirildi. Dün saat 12.00 sıralarında KYK yurdunda istirahat ederken ilk bulgulara göre kalp krizi geçirdiği öğrenilen Özoğul, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç polis, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenin ardından Polis memuru Özoğul’un cenazesi, memleketi Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Yeşilaya Köyüne getirildi.

Evli ve 5 aylık bir çocuğu olan Özoğul’un cenazesi, öğle namazına müteakiben burada kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde köy mezarlığın defnedildi.

Cenaze törenine Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahri Bostancı, Niksar Kaymakam Vekili Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Çorum Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Tokat İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Özoğul’un ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.