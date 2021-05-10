"İnşaata gidiyorum" dedi, cezadan kurtulamadı

Tokat’ta, "inşaat gidiyorum" diyerek otomobili ile yola çıkan şahıs cezadan kurtulamadı.

Tokat’ta tam kapanma nedeniyle polis ekipleri şehrin ana arterlerinde denetimlerini artırdı. Belirli aralıklarla şok uygulama yapan ekipler, evrakları olmayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Behzat Bulvarında uygulama yapan asayiş ekipleri durdukları bir otomobil sürücüsünün evraklarını kontrol etti. İnşaata gittiğini beyan eden şahsa çalışmadığı süre içinde sokağa çıkmasından dolayı tutanak tutuldu. Ayrıca trafik yönünden yapılan incelemede Kadir P. (51) isimli sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Şahsa ehliyetsiz araç kullanmak, sigortasız araçla trafiğe çıkmaktan dolayı 5 bin 670 lira idari ceza uygulandı.