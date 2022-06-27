İl sayısının 100’e çıkacağı açıklaması Erbaalıları heyecanlandırdı

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Erbaa’nın alt yapı üst yapısı, ekonomisi, sanayisi ve nüfus yoğunluğu ile il olmaya hazır olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz’ün, Türkiye’nin şehir sayısının 100’e çıkacağı açıklaması il olmayı bekleyen Tokat’ın Erbaa ilçesinde heyecanla karşılandı. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından 83 Erbaa il olsun Hashtagi ile paylaşımda bulundu. Binlerce yorum ve paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Erbaa’nın alt yapı ve üst yapısı, nüfusu ve sanayisi ile Amasya ile Erzincan arasında il olma potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Konuyu sosyal medyada gündeme taşıyan hemşerilerine teşekkür eden Başkan Eroğlu, “Erbaa sadece şu şekilde anlaşılmasın; ‘Erbaa Tokat’ın en büyük ilçesi. O yüzden biz il olmak istiyoruz’ diye bir çalışmamız veyahut da düşüncemiz yok. Biz Erbaa’nın il olmasını şu sebepten dolayı gerekli diye söylüyoruz. Bölgede Amasya’yla Erzincan arasında bir il olabilecek alt yapısıyla, üst yapısıyla, ekonomisiyle, organize sanayi bölgesiyle, sosyal hayatıyla, kültürel faaliyetleriyle bu bölgedeki il olma potansiyeli en yüksek ilçe biz olduğumuz için biz il olma hevesindeyiz niyetindeyiz. Biz bu düşünceyi de eskiden beri yaşıyoruz. Biz bu düşünceyle beraber Erbaa’da eksiklerimizi nasıl gideririz? Erbaa il olduğu zaman veyahut da olma durumumuzda keşke demeyecek eksiklerimizi nasıl gideririz? Biz bu süreçte bu düşünceyle hep çalışıyoruz. Erbaa’da atık su arıtma tesisinden katı atığına, organize sanayi bölgesinden şehrin altyapısına, şehir planından üst yapısına, biz Erbaa’nın il olmaya hazır olduğunu ifade ettiğimiz için il olma hevesini de sürekli dile getiriyoruz” dedi.

2021 verilerine göre ilçe merkez nüfusu 73 bin 354, ilçe geneli ise 99 bin 815 olan Erbaa, Tokat’ın en yüksek nüfuslu ilçesi konumunda yer alıyor.