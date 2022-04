İftar yemekleri vatandaşların kapısına kadar ulaştırılıyor

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Ramazan ayı boyunca her gün 800 kişiye sıcak yemek vatandaşların kapısına kadar ulaştırıyor.

Erbaa Belediyesi aşevi hayırsever vatandaşların destekleriyle her gün hazırladığı iftar yemeklerini vatandaşların evine kadar ulaştırıyor. Günde ortalama 800 kişi için hazırlanan iftar yemekleri belediye ekipleri tarafından vatandaşların kapısına kadar götürülüyor. Erbaa Belediye Başkan Ertuğrul Karagöl, her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da vatandaşlara sıcak yemek hizmeti verdiklerini belirterek, “Aşevimiz Ramazan ayı boyunca iftarlıklar hazırlayıp bunları hemşerilerimizin kapılarına kadar ulaştırıyor. Hayırsever hemşerilerimizin de destekleriyle her gün 800 vatandaşımıza iftar yemeği ulaştırıyoruz. Ramazan ayı boyunca bu hizmetimiz aksamadan devam edecek” dedi.