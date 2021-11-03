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Bakan Koca: “mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi”
MSB Kaynakları: "Sosyal medyada yer alan S400’lerin İncirlik’e götürüldüğü iddiaları gerçek değildir."
Bakan Koca: “Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı yüzde 67, 2 doz aşılı olanların oranı ise yüzde 59’dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın yüzde 70’in üzerine çıkarılması gerekmektedir.”
Hurdaya dönen otomobilden 2 kişi yaralı olarak kurtuldu
Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen otomobilden 2 kişi yaralı olarak kurtuldu.
TOKAT 03.11.2021, 21:10
Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen otomobilden 2 kişi yaralı olarak kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre kaza; Erek Mahallesi Karayaka Bulvarı’nda meydana geldi. Sinan H. yönetimindeki 60 AAP 900 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Kaya Ç. idaresindeki 60 M 0913 plakalı minibüse çarptı. Çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile aynı araçta bulunan E.B yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi acil servisine sevk edildi. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.