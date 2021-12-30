Horoz hindiye rakip oldu

Tokat’ta yılbaşı öncesi hindi fiyatlarını yüksek bulan vatandaşlar horoz almayı tercih etti.

Meydan çarşısında kaldırım üzerinde kanatlı kümes hayvanları yılbaşı öncesinde görücüye çıktı. Horoz 60-75 lira, kaz 150-175 lira, hindi ise 250-300 lira arasında değişen fiyatlardan satışa çıkarıldı. Bula köyünden aracı ile horoz getiren Bahattin Uçar (63), köyde yetiştirilen kümes hayvanlarının organik olması nedeni ile tercih edildiğini söyledi. Bütçesine göre hindi alamayanın horoz aldığını belirten Uçar, “Horoz hindiye göre biraz daha hesaplı. Horoz 75 lira, kaz 150 lira, hindi 250 lira. Hindi alamayan kaz, kaz alamayan horoz alıyor. İki günde 15-20 tane sattım” diye konuştu.

Köyden getirdiği kümes hayvanlarının satan Fahri Ant (61) ise geçen yıla göre kaz, ördek fiyatlarının hesaplı olduğunu belirterek, “Buğday fiyatlarına göre kümes hayvanlarının fiyatları bedava. Buğdayın, mısırın kilosu 5 lira. Geçen sene ile bu sene ki kümes hayvanlarının arasında çok fark yok. Geçen sene 150 liradan kaz sattım. Bu sene de aynı fiyattan satıyorum” diye konuştu.