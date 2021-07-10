banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Erdoğan, Gönül Dağı türküsünü söyledi
Erdoğan, Gönül Dağı türküsünü söyledi
Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da yakalandı
Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da yakalandı
Twitter, Hindistan'ın yeni internet düzenlemelerine uyacak
Twitter, Hindistan'ın yeni internet düzenlemelerine uyacak
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara bayram müjdesi!
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara bayram müjdesi!

Hayvan pazarına asfalt

Tokat’ın Erbaa ilçesinde hayvan pazarı alanı daha temiz ortamda hizmet vermesi için asfaltlandı.

TOKAT 10.07.2021, 09:13
Hayvan pazarına asfalt
banner502

Tokat’ın Erbaa ilçesinde hayvan pazarı alanı daha temiz ortamda hizmet vermesi için asfaltlandı.

Erbaa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarında asfalt çalışması yaptı. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, asfalt çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Hayvan yetiştiricilerimizin ve kurbanlık alacak vatandaşlarımızın daha rahat bir ortama kavuşmaları için çalışma başlattık. Hayvan pazarımızı asfaltlıyoruz. Diğer yandan temizlik çalışmalarıyla pazarımızı bayrama hazır hale getiriyoruz” dedi.
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
banner501