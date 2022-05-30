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Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedileri itfaiye ekipleri kurtardı

Tokat’ta bir evin havalandırma boşluğuna düşen 3 yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

TOKAT 30.05.2022, 12:20
Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedileri itfaiye ekipleri kurtardı

Tokat’ta bir evin havalandırma boşluğuna düşen 3 yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fatih Camisi lojmanının havalandırma boşluğundan gelen kedi seslerini Din Görevlisi Mustafa Çakırtaş fark etti. Üç yavru kediyi bulundukları yerden kurtaramayan Çakırtaş, Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye erleri binanın çatısından havalandırma boşluğuna düşen yavru kedilerin yerini tespit etti. Yavru kedileri ekipler file yardımı ile bulundukları yerden çıkarttı. Annelerine kavuşan sevimli kediler ilgi odağı oldu. Din Görevlisi Mustafa Çakırtaş, Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.

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