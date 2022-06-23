Havaalanında bulundu tedavi altına alındı

Tokat’ta havaalanında yaralı halde bulunan balıkçıl kuşu tedavi altına alındı.

Tokat Yeni Havaalanında yaralı kuşu farkeden çalışanlar durumu yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı balıkçıl kuşunu güvenli şekilde yakalayarak veteriner tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar il Müdürlüğüne teslim ettiler. Yaralı balıkçılın tedavisinin ardından doğaya salınacağı kaydedildi.