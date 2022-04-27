Hastalara ney dinletisi

Tokat Devlet Hastanesi palyatif servisinde tedavi gören hasta ve refakatçilerine tasavvuf dinletisi gerçekleştirildi.

Tokat Devlet Hastanesi manevi hizmetler ve sosyal hizmetler birimi tarafından kadir gecesi dolayısı ile program düzenlendi. Neyzenler, palyatif servisteki vatandaşlarla 10 farklı tasavvufi eseri buluşturdu. Tokat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Dursun Tüzün, yapılan etkinliği değerlendirerek, “Hastanemizde tedaviye giren diyaliz hastaları ve palyatif hastalar için bu etkinlik düşünüldü. Önümüzdeki aylarda yatan hastalar için, servisler için de planlıyoruz. Hastaların tedavilerini serumla, ilaçla veriyoruz ama ruhun ihtiyaçları eksik kalıyor diye düşünüyoruz. Hem manevi hizmetler, hem sosyal hizmetler birimimiz tarafından musiki dinletileri ile bunu da takviye etmeye çalışıyoruz” dedi.