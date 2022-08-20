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Hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza maddi hasarla atlatıldı.

TOKAT 20.08.2022, 17:06
Hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat Yeşilyurt kara yolu Şehit Sefa Fındık Caddesinde meydana geldi. Y.G (27) idaresindeki Ford Transit marka ambulans sollama yaparken aynı yönde seyir halinde olan O.A idaresindeki yabancı plakalı Volkswagen marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile her iki araçta yoldan çıkarak kaldırıma çıktı. Maddi hasara atlatılan kazada ambulansta bulunan yaralı başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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