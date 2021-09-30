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Hanımeli merkezinde kadınlar aile bütçesine katkı sağlıyor

Tokat’ta, hanımeli el ürünleri satış merkezinde kadınlar ev bütçelerine katkı sağlıyor.

TOKAT 30.09.2021, 12:10
Hanımeli merkezinde kadınlar aile bütçesine katkı sağlıyor

Tokat’ta, hanımeli el ürünleri satış merkezinde kadınlar ev bütçelerine katkı sağlıyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Tokatlı hanımlara armağan edilen hanımeli el ürünleri satış merkezinde el emeği göz nuru işlemeler talep görüyor. Hüdayi Sayıbaş Yeraltı Çarşısı’nda Tokatlı hanımlar, gerek evlerinde gerekse Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezlerinde ürettikleri el işi ürünleri pazarlama ve satış imkanı buluyor. Çeyiz ürünlerinden ev tekstiline, gıda ürünlerinden el sanatlarına yönelik ürünlerin satışa sunulduğu merkezde, hanımlar ev bütçelerine katkı sağlıyor. Ürünlerin fiyatları üretici hanımlar tarafından belirlendikten sonra etiket çalışması yapılarak mağazadaki yerini alıyor. Sergilenen ürünlerin satışı yapıldıktan sonra ilgili üreticiye bilgi verilerek ücreti kendisine teslim ediliyor.

Hanımeli El Ürünleri Satış Merkezi’nde Çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti olanlar için de glutensiz ürünlerde satışa sunuluyor. Glutensiz ürünlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla açılan stantta; un, irmik, bulgur ve makarna gibi birçok ürün yer alıyor.

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