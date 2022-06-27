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Hacı adayları gözyaşlarıyla kutsal topraklara uğurlandı

Hacı adayları gözyaşlarıyla kutsal topraklara uğurlandı.

TOKAT 27.06.2022, 12:40
Hacı adayları gözyaşlarıyla kutsal topraklara uğurlandı

Hacı adayları gözyaşlarıyla kutsal topraklara uğurlandı.

Tokat Belediyesi Şehir Terminalinde İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programa hacı adaylarının yakınları yoğun ilgi gösterdi. Kutsal topraklara babası ve annesiyle giden 2 yaşındaki Ayşe Mira dikkat çekti. Mustafa Karaca, umreye oğlunu hacca kızını götürdüğünü ifade ederek, “Bir oğlum daha var. Rabbim inşallah bir daha hacca gitmeyi nasip eder inşallah” dedi. Duygusal anların yaşandığı programda Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile Tokat Valisi Numan Hatipoğlu konuşma yaptı. Yapılan konuşmaların ardından Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından okunan dualarla hacı adayları uğurlandı. Yakınlarına sarılan hacı adayları duygusal anlar yaşadı. Yolcu otobüsü ile kentten ayrılan hacı adayları Sivas Nuri Demirağ Havalimanından kutsal topraklara hareket edecek.

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