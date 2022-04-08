Geleceğin sağlıkçıları törenle önlük giydi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 1. ve 2. sınıf öğrencileri için önlük giyme töreni düzenlendi.

15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu’nda gerçekleşen törende 1.sınıf öğrencisi Semanur Akın yapmış olduğu konuşmasında bir insanın hayatına dokunma fikrinin meslek seçiminde etkili olduğunu kaydetti. 2.sınıf öğrencisi Nilay Serin ise Fizyoterapistlerin yaşamlara umut olduğunu, bilgi, emek ve sabır ile hayatlara değer kattığını söyledi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Demirtürk, Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun çoğunlukla uzun zamana yayıldığını ifade ederek yoğun sabır, özveri ve emek gerektirdiğini belirtti. Bu süreçte Fizyoterapistlerin birçok hastanın iyileşmesine katkıda bulunarak onların hayatlarına dokunduğunu söyleyen Demirtürk, aslında kendi yaşam felsefelerini de oluşturduğunu, tevazu ve şükran duygularıyla mutlu birer insan olmayı öğrendiklerini ifade etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Süha Parlaktaş ise konuşmasında insanların kaybettiği yeteneklerine tekrar kavuşması için Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun kritik öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Programda Fizyoterapist Neslihan Ay tarafından “Mesleki Başarı Öyküsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ve Tokat’a katkısı” konulu sunum gerçekleştirildi. Yapılan sunumun ardından Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 1. ve 2. sınıf öğrencilerine beyaz önlükleri giydirildi.