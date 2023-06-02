Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi 51 binin üzerinde hastaya hizmet verdi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesinde Mayıs ayı içerisinde 51 binin üzerinde hasta sağlık hizmeti aldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Başhekimliğinden yapılan açıklamaya göre; Mayıs ayı içerisinde 40 bin 636 hasta polikliniklerde muayene hizmeti alırken erişkin ve çocuklarda acil muayene hizmeti alan hasta sayısı 11 bin 50 olarak ifade edildi. Bin 451 hasta ise üniversite hastanesinde ameliyat oldu. Mayıs ayında üniversite hastanesi yoğun bakımında 508 hasta yatarken 3 bin 144 hasta serviste yatan hasta olarak kaydedildi. Bu verilere göre üniversite hastanesi tüm alanlarda toplam 56 bin 789 hasta sağlık hizmeti aldı.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversitenin eğitim öğretimin yanı sıra bölgesine yüksek katkı sağladığını belirterek, "Hem sağlıkta hem diğer alanlarda yükselen bir başarı grafiği var. Mayıs ayı istatistiklerini değerlendirirken Üniversite Hastanemizin nitelikli sağlık hizmeti nedeniyle Tokat ve bölgesinde hastalar tarafından yoğun olarak tercih edildiğini görüyoruz. Donanımlı ve alanında uzman sağlık personelinin Üniversitemizde yer alıyor. Sağlık hizmetinde standartların giderek daha da yükseleceğini hedefliyoruz" dedi.