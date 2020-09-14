banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Benzine indirim geldi
Benzine indirim geldi
Türkiye’de sanayi üretiminde artış sürüyor
Türkiye’de sanayi üretiminde artış sürüyor
Borsada seyir pozitif
Borsada seyir pozitif
Kayserispor'a Ligue 1'den takviye
Kayserispor'a Ligue 1'den takviye

Gazi Osman Paşa Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor

PLEVNE KAHRAMANI GAZİ OSMAN PAŞA’YI GELECEK KUŞAKLARA AKTARAN MÜZE ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAMAYA DEVAM EDİYOR.

TOKAT 14.09.2020, 19:00
2
Gazi Osman Paşa Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa’yı gelecek kuşaklara aktaran müze, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Covid-19 pandemi sürecinde yaklaşık iki ay kapalı tutulan Plevne Müzesi, Haziran ayından itibaren tedbirlerle birlikte ziyaretçilerine kapılarını açtı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun projeleri arasında bulunan ve 2015 yılında Devegörmez Mahallesi’nde Atatürk Evi yanında hayata geçirilen Plevne Müzesi’nde tarih yeniden canlandırılarak gelecek kuşaklara Plevne savunmasının önemi aktarılıyor.

Tokat denilince ilk akla gelen şahsiyetlerden birinin Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa olduğunu belirten Başkan Eroğlu, “Tokatlılar olarak Gazi Osman Paşa’nın torunu olmaktan onur duyuyoruz. Paşamızın manevi şahsiyetini yaşatmak ve gelecek kuşaklara tarihi misyonunu taşımak amacıyla Devegörmez Mahallesi’nde Atatürk Evi’nin yanındaki tarihi konağı restore ederek, 2015 yılında Gazi Osman Paşa Plevne Müze Evi olarak ziyaretçilerimizi ağırlamaya başladık. Bugüne kadar yaklaşık 50 bin kişi müzemizi ziyaret etti. Müzemizde Gazi Osman Paşa ile II. Abdulhamit’in balmumu heykelinin yanı sıra Osmanlı askeri üniformaları ve dönem kıyafetleri, Gazi Osman Paşa’nın aldığı nişan ve madalyalar ile Plevne savunmasını temsili olarak gösteren minyatür maket askerler yer alıyor” dedi.

Başkan Eroğlu, Gazi Osman Paşa’nın dünya harp tarihine geçen askeri dehasıyla tanınmakta olduğunu ifade ederek, “Gazi Osman Paşamızın hayatına dikkat çekmek amacıyla TRT 1’de Payitaht Abdülhamit dizisinde paşamızı canlandıran Aydın Sigalı’yı da Tokat’ta öğrencilerle buluşturduk. Tarihini, ecdadını, yaşadığı topraklarda verilen var olma mücadelesini iyi kavrayamayan toplumlar kimliğini ve geleceğini de kaybeder. Hamdolsun milletimiz her ne olursa olsun değerlerini muhafaza edebilmiş, unutmamış ve sonraki kuşaklara aktarmıştır. Bizler de bu hususta elimizden ne geliyorsa, bizim önümüze hangi fikir, proje konuyorsa misliyle destek olmaya gayret ediyoruz. Bizi biz yapan bu değerleri önemsiyoruz. Tokatlı kahramanımızı daha iyi tanımak, onun hatıralarını görüp hissetmek açısından önem teşkil eden Plevne Müzemize kontrollü sosyal hayat tedbirleri kapsamında tüm öğrencilerimizi, ailelerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
24°
açık
Namaz Vakti 14 Eylül 2020
İmsak 05:10
Güneş 06:37
Öğle 13:05
İkindi 16:36
Akşam 19:23
Yatsı 20:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Erzurumspor 1 3
8. Fenerbahçe 1 3
9. Kayserispor 1 3
10. Hatayspor 0 0
11. Başakşehir 0 0
12. Konyaspor 0 0
13. Ankaragücü 1 0
14. Çaykur Rizespor 1 0
15. Kasımpaşa 1 0
16. Gaziantep FK 1 0
17. Trabzonspor 1 0
18. Gençlerbirliği 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Samsunspor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Liverpool 1 3
5. Crystal Palace 1 3
6. Everton 1 3
7. Aston Villa 0 0
8. Brighton 0 0
9. Burnley 0 0
10. Chelsea 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Sheffield United 0 0
14. Wolverhampton 0 0
15. Leeds United 1 0
16. Southampton 1 0
17. Tottenham 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0