Gazi Osman Paşa Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa’yı gelecek kuşaklara aktaran müze, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Covid-19 pandemi sürecinde yaklaşık iki ay kapalı tutulan Plevne Müzesi, Haziran ayından itibaren tedbirlerle birlikte ziyaretçilerine kapılarını açtı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun projeleri arasında bulunan ve 2015 yılında Devegörmez Mahallesi’nde Atatürk Evi yanında hayata geçirilen Plevne Müzesi’nde tarih yeniden canlandırılarak gelecek kuşaklara Plevne savunmasının önemi aktarılıyor.

Tokat denilince ilk akla gelen şahsiyetlerden birinin Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa olduğunu belirten Başkan Eroğlu, “Tokatlılar olarak Gazi Osman Paşa’nın torunu olmaktan onur duyuyoruz. Paşamızın manevi şahsiyetini yaşatmak ve gelecek kuşaklara tarihi misyonunu taşımak amacıyla Devegörmez Mahallesi’nde Atatürk Evi’nin yanındaki tarihi konağı restore ederek, 2015 yılında Gazi Osman Paşa Plevne Müze Evi olarak ziyaretçilerimizi ağırlamaya başladık. Bugüne kadar yaklaşık 50 bin kişi müzemizi ziyaret etti. Müzemizde Gazi Osman Paşa ile II. Abdulhamit’in balmumu heykelinin yanı sıra Osmanlı askeri üniformaları ve dönem kıyafetleri, Gazi Osman Paşa’nın aldığı nişan ve madalyalar ile Plevne savunmasını temsili olarak gösteren minyatür maket askerler yer alıyor” dedi.

Başkan Eroğlu, Gazi Osman Paşa’nın dünya harp tarihine geçen askeri dehasıyla tanınmakta olduğunu ifade ederek, “Gazi Osman Paşamızın hayatına dikkat çekmek amacıyla TRT 1’de Payitaht Abdülhamit dizisinde paşamızı canlandıran Aydın Sigalı’yı da Tokat’ta öğrencilerle buluşturduk. Tarihini, ecdadını, yaşadığı topraklarda verilen var olma mücadelesini iyi kavrayamayan toplumlar kimliğini ve geleceğini de kaybeder. Hamdolsun milletimiz her ne olursa olsun değerlerini muhafaza edebilmiş, unutmamış ve sonraki kuşaklara aktarmıştır. Bizler de bu hususta elimizden ne geliyorsa, bizim önümüze hangi fikir, proje konuyorsa misliyle destek olmaya gayret ediyoruz. Bizi biz yapan bu değerleri önemsiyoruz. Tokatlı kahramanımızı daha iyi tanımak, onun hatıralarını görüp hissetmek açısından önem teşkil eden Plevne Müzemize kontrollü sosyal hayat tedbirleri kapsamında tüm öğrencilerimizi, ailelerimizi bekliyoruz” diye konuştu.