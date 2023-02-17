Eski nişanlısını öldüren kadının cep telefonu incelenecek

Tokat’ta eski nişanlısını öldüren F.G. isimli kadının cep telefonu ve Kent Güvenliği Kameralarının incelenmesi için dava ileri bir tarihe ertelendi.

Tokat’ta Ağustos ayında meydana gelen olayda eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız’ı (27) tabanca ile vurarak öldüren ve kız arkadaşı E.D.’yi (26) yaralayan F.G. (24) Ağır Ceza Mahkemesinde ikinci kez hakim karşısına çıktı. ’Tasarlayarak adam öldürme’ suçundan yargılanan genç kadınla birlikte Ahmet Batuhan Yıldız’ın ailesi ve avukatı duruşmada hazır bulundu. Mahkemede sanık F. G. bazı ithamlarda bulunarak kendini savundu. Öldürülen gencin ağabeyi O.Y ise ithamları reddederek genç kadından şikayetçi olduğunu söyledi. Bu sırada O.Y ile sanık avukatı arasında gerginlik yaşandı. Sanığın avukatları müvekkilleri ve maktulün telefonlarını incelenmesini talep etti. Delil dosyası içinde bulunan sanığın cep telefonun parmak izi ile açılabileceği, maktulün ise cep telefonun şifresi olmadığından açılamadığı beyan edildi. Mahkeme, sanık F.K’nın tutukluluğunun devamına, kent güvenlik kameraları, sanığın cep telefonun incelenmesi talebi üzerine davayı 05 Mayıs 2023 tarihine erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, Çeçenistan Caddesi’nde meydana geldi. F.G. eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız (27) ile kız arkadaşı E.D.’ye (26) tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu Yıldız ile arkadaşı E.D. yaralandı. Yaralılardan Ahmet Batuhan Yıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.