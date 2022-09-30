Niksar Belediyesi ve Tokat Şairler ve Yazarlar Derneği işbirliği ile bu yıl 10.’sunu düzenlenen “Erzurumlu Emrah’tan Cahit Külebi’ye” konulu şiir yarışması sonuçlandı.

Bu yıl 10.su düzenlenen “Erzurumlu Emrah’tan Cahit Külebi’ye” konulu şiir yarışmasına yaklaşık 800 eser ile katılım sağlandı. İncelenen şiirler neticesinde dereceye giren şiirler belirlendi.

Yarışma neticesinde İstanbul’dan katılan Yavuz Doğan “Merhale” isimli şiiri ile birinci olurken, Ankara’dan yarışmaya katılan Emrecan Polat “Antika Sevinçler” isimli şiiri ile ikinci ve yine yarışmaya Tokat’tan katılan Ahmet Turgut Atlık “Kaptan” isimli şiiri ile üçüncü oldular.

Ayrıca yarışmaya Tokat’tan katılan Ali Kemal Mutlu “78 Devir” isimli şiiri ve İzmir’den katılan Erdal Ercin “Eskiden” isimli şiiri ile mansiyon ödülü kazandılar.

Şiir yarışması hakkında konuşan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan; “Bu yıl 10.’sunu düzenlediğimiz şiir yarışmasına 800’e yakın şiirle katılım sağlayan tüm şairlerimize teşekkür ediyorum. Geçmiş yıllara kıyasla bu yıl büyük bir katılım oldu. Yarışmamızda derece kazanan tüm şairlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Niksar Belediyesi ve Tokat Şairler ve Yazarlar Derneği işbirliği ile bu yıl 10.’sunu düzenlenen “Erzurumlu Emrah’tan Cahit Külebi’ye” konulu şiir yarışması ödül töreni ise 28 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirileceği belirtildi.