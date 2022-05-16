Erbaa’da trafik yükünü azaltacak proje

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, D-100 karayolu girişinden şehre alternatif bir ulaşım ağı kurmayı planladıklarını ifade ederek, “Bu çalışmanın şehrimizin trafik yükünü azaltacağına inanıyoruz” dedi.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde belediye ekipleri Yıldırım Beyazıt Mahallesinde başlattığı kanal kapama ve altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmalarına başladı. Orhan Gazi Caddesinde üzeri kapatılan kanalın çevresinde yol genişletme çalışmalarının yanı sıra üstyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, mahallenin içinden geçen sulama kanalının üzerini kapatarak yol genişletme çalışması yaptıklarını belirterek, “Mahallemizde altyapı çalışmalarımızı da tamamladıktan sonra ekiplerimiz yol genişletme ve üstyapı için çalışmalara başladı. Yolumuzu genişletip D-100 karayolu girişinden şehre alternatif bir ulaşım ağı kurmayı planlıyoruz. Bu çalışmanın şehrimizin trafik yükünü azaltacağına inanıyoruz. Yıldırım Beyazıt Mahallemizde yaşayan hemşehrilerimiz de çevre düzenleme çalışmalarıyla daha nezih bir ortama kavuşacaklar. Orhan Gazi Caddemizin bir bölümünde sıcak asfalta çalışmalarımızı kısa süre önce gerçekleştirmiştik. Kalan bölümünü de kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz” dedi.