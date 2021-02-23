Erbaa’da modern kesimhanenin temeli atıldı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 50 büyükbaş, 100 küçükbaş hayvan kapasiteli modern kesimhanenin temeli atıldı.

Erbaa Belediyesi tarafından Kelkit Mahallesi Tosunlar mevkiinde yapılacak kesimhanenin temeli atıldı. 8 bin metrekarelik alanda projelendirilen, 1100 metrekarelik kesimhane için temel atma töreni gerçekleştirildi. 50 büyükbaş, 100 küçükbaş hayvan kapasitesine sahip olacak tesisin Kurban Bayramı’na yetiştirilmesi planlanıyor.

Eski mezbahanın ömrünü doldurmuş bir tesis olduğunu ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl “Tosunlar mevkiinde modern bir kesimhane inşa etmek için çalışma başlattık. Bölgenin lokomotifi olan ilçemizi daha iyi yerlere taşıyalım diye çalışıyoruz. 50 büyükbaş, 100 küçükbaş hayvan kapasiteli tesisimizi Erbaa’ya kazandıracağız. Bunun heyecanını mutluluğunu yaşıyoruz. Erbaa’mızın ihtiyaçlarına cevap verecek modern tesisimizi en kısa sürede bitirip hemşerilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Tesisimizi kazasız belasız şekilde bitirir, bayrama yetiştirir, Kurban Bayramı’nda vatandaşlarımızın yeni tesiste kurbanlarını keseriz.” dedi.