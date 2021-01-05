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Erbaa’da korona virüs risk haritası yeşile dönüyor
Tokat’ın Erbaa ilçesinde HES uygulamasında kırmızı alanlar yeşile dönmeye başladı.
TOKAT 05.01.2021, 11:57
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Tokat’ın Erbaa ilçesinde HES uygulamasında kırmızı alanlar yeşile dönmeye başladı.Yurt genlinde olduğu gibi kısıtlamalarla birlikte Tokat’ta da korona virüs vaka sayılarında önemli oranda düşüş yaşanıyor. İl merkezinin yanı sıra Erbaa ilçesinde HES uygulamasında bulunan haritadaki kırmızı alanlar yeşile dönmeye başladı. Kasım ayının son haftasında artış eğilimine geçen günlük vaka sayıları, son alınan tedbir ve kısıtlamalarla birlikte önemli oranda düştü.
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