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Erbaa’da kaçakçılık operasyonunda 2 gözaltı
Tokat’ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçak sigara ve tütün operasyonunda 2 kişi yakalandı.
TOKAT 24.11.2022, 14:58
Tokat’ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçak sigara ve tütün operasyonunda 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde 2 kişinin yasa dışı sigara imalatı yaptığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bandrolsüz 3 bin 600 boş, 1 Adet hava kompresörü, bin 200 dolu makaron ile 15 kilogram tütün ve 2 Adet elektrikli sigara sarma-doldurma makinesi ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.