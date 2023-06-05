Erbaa’da Çevre Haftası’nda etkinlikler düzenlendi

Erbaa Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde bir program düzenlendi.

Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, ilçe protokolü fuaye alanında öğrencilerin açtığı Sıfır Atık sergisini gezdi. Kongre merkezindeki programda folklor gösterisi ve bitkisel atık yağ, atık jilet, en çok atık toplayanlar, bağımsız sıfır atık toplayıcıları ile resim, şiir ve obje tasarım yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Programın ardından çocuklara özel ’Sıfır Atık’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

"Tesisimizde günlük ortalama 12 bin metreküplük atık su arıtıldığı için Kelkit Irmağımız temiz kalmaktadır"

Erbaa Belediyesi olarak çevrenin korunması adına gerekli tüm gayreti gösterdiklerini ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, “Bu görev ve sorumluluk bilincimizle yaşanabilir çevre ve marka kentler anlayışı içerisinde projelerimiz devam etmektedir. Kanalizasyon atık suları için bölgemizde ilk atık su arıtma tesisi 2008 yılında yapılmıştır. Tesisimizde günlük ortalama 12 bin metreküplük atık su arıtıldığı için Kelkit Irmağımız temiz kalmaktadır. Şimdi 2. etap proje çalışmalarımız tamamlanmak üzere. En kısa zamanda inşaata başlayıp devreye almayı düşünüyoruz. Katı atıklar için yine bölgemizde ilk olarak kurucusu ve üyesi olduğumuz Yeşilırmak Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliği Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisimiz 2012 yılında açılmıştır. Tesiste günlük ortalama 150 ton atık bertaraf edilmektedir. Tesissimize çöp gazından elektrik üretim tesisi kurularak yaklaşık 2 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak günlük ortalama 0,5 kilovat saat elektrik üretilmektedir. Tesisimiz 2. lot proje çalışmaları tamamlandı. En kısa zamanda inşaata başlayıp devreye almayı düşünüyoruz. 2017 yılında Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin başlattığı Sıfır Atık Projesi kapsamında belediyemiz projeye destek veriyor ve uygulamalar devam ediyor. 2020 yılında Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) düzenlediği Belediyeler için Bisikletli Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama Yarışması’nda Çevre Dostu Kent Erbaa projesiyle Türkiye’deki il ve ilçe belediyeleri arasında ilk 10’a girerek ödül aldık. Çevre Dostu Kent Erbaa projemizle başladığımız yola çevre ve insan sağlığına büyük katkısı olacağını düşündüğümüz şehir içi ulaşım için bisiklet kullanımının artması ve özendirilmesi için ilçemizde ERBİS akıllı bisiklet uygulamasını başlattık. Erbaa genelinde iki noktada bulunan bisiklet kiralama istasyonundan Erbis Mobil uygulama ve Erbis Kart ile bisiklet kiralanabilir, kiralanan bisikletler aynı istasyona veya farklı bir istasyona teslim edilebilmektedir. Kiralama ve teslim alma işlemleri herhangi bir görevliye ihtiyaç duyulmadan istenilen gün ve saatte gerçekleştirilebilmektedir. Araç filomuza kattığımız elektrikli çöp kamyonlarımızla çevreyi koruyor, tasarruf sağlıyor ve gürültü kirliliğinin önüne geçiriyoruz. Hedefimiz İlçemizi yaşanabilir çevre ve marka şehirler anlayışı içerisinde geleceğe taşımaktır. Bizim gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli şey, yaşanabilir bir Erbaa’dır, yaşanabilir bir dünyadır” dedi.

"Çevre konusunda bütüncül politikalar uygulamak devletlerin yükümlülüğünde"

Çevreyi ve doğayı koruma konusunda farkındalık, bilinç ve algı oluşturmayı amaçladıklarını belirten Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak ise, “Yaşanabilir bir çevreye sahip çıkmak, çevresel değerlerimizi doğal değerlerimiz koruma hususunda toplumuzda, özellikle çocuklarımızda bir farkındalık, bir bilinç bir algı oluşturmayı amaçlıyoruz. Dünyamız çok büyük çevresel zararlara maruz kalmakta. Küresel ısınmanın sonucu ortaya çıkan iklim değişiklikleri, hızlı nüfus artışı hızlı kentleşme, hızlı sanayileşmeyle birlikte çevremiz doğamız ciddi tehlike altında bulunmakta. Çevresel zararlar meydana gelmekte. Bu zararlar doğamızı her türlü evsel ve sanayi atıklarıyla kalitesinin azalmasıyla bizim yaşam kalitemizin düşmesi sonucunu doğurmakta. Çevre konusunda bütüncül politikalar uygulamak devletlerin yükümlülüğünde. Ülkemizde çevre bakanlığı, belediyelerimiz, hep birlikte gerek sanayileşmenin gerekse kentleşmenin ortaya çıkaracağı çevresel zararları en aza indirme hususunda tedbirler almak durumundalar. Çevremizi koruma konusunda ciddi bir bilinç gelişti. Bu konuda ciddi mevzuat değişiklikleri oldu. Ülkemiz önemli mesafe kat etti” diye konuştu.

Programa Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ile ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.