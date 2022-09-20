Erbaa’da alternatif yol çalışması

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, alternatif güzergahla birlikte ilçenin ulaşım ağına önemli bir katkı vermiş olacaklarını söyledi.

Erbaa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Ertuğrul Gazi Mahallesinde altyapıları tamamlanan iki cadde sıcak asfaltla kaplandı. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Mehmetçik Caddesi’nin Orhan Gazi Caddesinden başlatılan çalışmalar serisinin son adımı olduğunu söyledi. Başkan Karagöl, yapılan çalışmalarla ilçenin D-100 karayoluna alternatif yolla bağlanarak trafik yükünün azaltılacağını belirterek, "Orhan Gazi Caddemizde kanal kapatma, altyapı, üstyapı, aydınlatma çalışmaları gerçekleştirerek bu alanı nezih bir görünüme ve konfora kavuşturmuştuk. Caddemizin D-100 karayoluna bağlanması, ilçemizdeki trafik yükünü azaltması amacıyla Mehmetçik Caddesi önemliydi. Bu alanda da altyapı çalışmalarımızı tamamlayarak asfalt çalışmalarını tamamladık. Bu alternatif güzergahla birlikte ilçemizin ulaşım ağına önemli bir katkı vermiş olacağız. Şehrimizde asfalt ihtiyacı olan tüm caddelerimizde gerekli planlamalar yapılarak çalışmalar gerçekleştirmeye de devam ediyoruz" dedi.