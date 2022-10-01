Erbaa fındık randımanıyla Ordu ile yarışıyor

Tokat’ın Erbaa ilçesinde üretilen fındık randımanıyla Ordu ile yarışıyor.

Bakanlar Kurulu Kararı ile 2015 yılında fındık üreten iller arasına giren Tokat’ın Erbaa ilçesinde her geçen yıl üretim artıyor. Erbaa ilçesinde 52 kilometre uzaklıkta bulunan Gökal beldesinde 30 bin dönümlük alanda fındık üretimi yapılıyor. 215 rakımdan bin 300 rakımlara kadar farklı çeşit ve türde üretilen fındığın bu yılki verimi üst seviyelerde.

Gökal Belediye Başkanı Osman Akbulut, bin 600 çiftçi fındık üretimi yaptığını söyledi. Erbaa’da yıllık 5 bin ton civarında fındık ürerimi yapıldığını belirten Abulut, "Randıman olarak da gerçekten Karadeniz ile yarışıyoruz. Yüzde 50’nin üzerinde randımanlı fındık üretimi yapıyoruz. Bu konuda çok iddialıyız. En iyi şekilde bahçelerimizi düzenleyerek daha çok ürün almanın hesabını yapıyoruz. O nedenle devletimizin vermiş olduğu fiyatlarda istikrarlı her yıl toprak mahsulleri ofisinin açılması sebebi ile çiftçilerimizde mağduriyet yaşamamaktadır "diye konuştu.