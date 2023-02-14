Erbaa deprem bölgesi için seferber oldu

Tokat’ın Erbaa ilçesinden deprem bölgesine 7 günde 44 tır, 47 kamyonetle yardım malzemesi gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde on binlerce kişinin ölümüne neden olan deprem afatı sonrasında bölgeye yardım seferberliği düzenlendi. Tokat’ın Erbaa ilçesinden deprem bölgesine 7 günde 44 tır, 47 kamyonetle yardım malzemesi gönderildi. Deprem bölgesine konteyner, ranza, yatak, gıda malzemeleri, giyim malzemeleri, barınma malzemeleri, yakacak, iş makinesi desteği ulaştırıldı. Erbaa Belediyesi İtfaiyesine bağlı 2 kurtarma ekibi de depremin ilk gününden bu yana gönüllü olarak bölgede arama kurtarma faaliyetlerine destek verdi. Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde 24 saat hizmet veren çorba ikram noktası kuruldu. Şu ana kadar 507 depremzedenin geldiği ilçede geçici olarak belediyeye ait Ali Özgül Konukevinde misafir edilen aileler konutlara yerleştirilmeye başladı.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, yardım kampanyasına gönülden destek veren vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Karagöl, yardım kampanyasının devam ettiğini belirterek, "10 ilimizde birçok binanın yıkılmasına binlerce canımızı yitirmemize neden olan depremi ilk duyduğumuz andan itibaren yardım kampanyası başlattık. Tüm kamu kurumlarımız, sivil toplum örgütlerimiz ve Erbaa halkı kampanyaya destek verdi. Kısa sürede toparladığımız yardımları AFAD koordinesinde bölgeye gönderdik. Göndermeye de devam ediyoruz. Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezimizi yardım toplama noktasına dönüştürdük. Burada gönüllü binlerce Erbaalının desteği ve yardımıyla TIR’lar, kamyonlar, kamyonetler dolusu yardımı bölgeye gönderdik. Hala da ihtiyaçlar için kampanya devam ediyor. Vatandaşlarımız bölgede yaşanan mağduriyetin giderilmesi yaraların bir nebze sarılabilmesi için elinden geleni yapıyor. Bölgeye desteğimiz sürecek. Her türlü imkânımızı seferber ettik. Bölgedeki şartlar çok zorlu. Bu sebeple yardım kampanyamız ihtiyaçlar tamamen giderilene kadar devam edecek” dedi.