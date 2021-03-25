Erbaa Belediyesinden geri dönüşüme katkı

Erbaa Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü Cuma günleri dağıttıkları maskelerin boş kutularını maskeleri temin ettikleri fabrikaya iade edip yeni maskeler alıyor.

Erbaa Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü her hafta Cuma günleri Cuma namazı öncesi cami girişlerinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor. Dağıtılan maskelerin boş kutularını namaz sonrası toplayan müdürlük çalışanları boş kutuları geri dönüşüm ve çevre bilincini arttırmak için üretimi yapan fabrikaya iade ediyor. Fabrika ise boş kutulara karşılık belediyeye yeni maskeler temin ediyor.

Korona virüs salgını sürecinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıttıklarını ifade eden Erbaa Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Müdürü Abdullah Yılmaz “Cuma günleri camilerde vatandaşlarımıza maske dağıtımı yapıyoruz. Maskeleri dağıttıktan sonra boş kutuları toplayıp üretimi yapan fabrikaya teslim ediyoruz. Onlar da bize yeni maskeler temin ediyorlar. Geri dönüşüm ve çevre bilincinin artması adına yaptığımız çalışmada bize destek veren fabrika yöneticilerine duyarlılıkları için teşekkür ederiz.” dedi.