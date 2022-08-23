Erbaa Belediyesi Kayseri’de ödüle layık görüldü

Erbaa Belediyesi Kayseri’de düzenlenen yarışmada 960 proje içinde ‘Biriktirdikçe Kazanalım’ projesi ile ödüle layık görüldü. Başkan Karagöl "Çevre odaklı projemizin ödüle layık görülmesi gurur verici" dedi.

Kayseri’de Kent ve Başkan Dergisi tarafından her yıl düzenlenen yarışma sonuçlandı. 960 projenin yer aldığı yarışmada ödüle layık görülen projeler çevrimiçi oylama ile belirlendi. Ödüle layık görülen projeler için Kayseri’de ödül töreni gerçekleştirildi. Ödül törenine Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl adına İmar İşleri Müdürü Yunus Emre Durak katıldı. Ödül Ak Parti Milletvekili Dr. İsmail Tamer tarafından takdim edildi.

“Ödül almak çok güzel bir duygu”

Çevre odaklı projeler ürettiklerini ve ödüle layık görünmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl “Ödül almak çok güzel bir duygu, ama çevre odaklı bir projemizin ödüle layık görülmesi bizim için çok daha önemli ve gurur verici. Göreve geldiğimiz ilk günden beri her projemizi çevreye duyarlı bir şekilde hayata geçirmeye çalıştık ve bunda da başarılı olduk. Bundan sonraki tüm çalışmalarımızda da çevremize duyarlı olmaya ve çevre odaklı projelerimizi daha da geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.