Engelliler farkındalık için yürüdü

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Tokat’ın Niksar ilçesinde farkındalık yürüyüşü yapıldı.

Niksar’da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü yapıldı. Keşfi Meydanında başlayıp Belediye Düğün Sarayına kadar süren farkındalık yürüyüşünde öğrenciler ellerinde; “Engel değil destek olun, ’Farklılıkları kucaklayalım” ve “Merhamet acımak değil acıtmamaktır”, “Bizler sizlere Allah’ın emanetiyiz” ve benzeri yazılı pankartlar taşıdı.

Belediye Düğün sarayında devam eden programın açılış konuşmasını yapan Niksar Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Remzi Gökçe; “Doğumdan kaynaklı ya da kalıtımsal bir hastalık nedeniyle veya bir kaza sonucu bedensel veya ruhsal bozukluğu olan ya da bedeninden bir parça kaybederek bir işlevini yerine getiremeyen insanlara engelli denir. Herkesin başına gelebilecek olan bu tür bir durum karşısında duyarlı olmak gerekir” dedi.

Niksar Kaymakamı İlhami Doğan ise; Engellileri hayata bağlamanın temelinin sevgi olduğunu belirterek; “Tekrar bu farkındalıkları yaşatmak adına güzel bir program düzenlendi. Engellilerimizin eşit haklarla, eşit şartlarda yaşadığı bir dünya, eşit şartlarda yaşadığı bir ülke arzusuyla haftanız kutlu olsun” dedi.

Kaymakam Doğan’ın konuşmalarının ardından, farklı engel grubundan öğrenciler konuşma yapıp türküler söylediler.

Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrenci korosu tarafından şarkılar seslendirirken, ZİÇEV tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu. Program pasta kesimi ve müzik eğlencenin ardından sona erdi.

Yürüyüşe Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Celal Şahin, İlçe Emniyet Müdür Vekili Fatih Demir, daire amirleri, özel eğitim kurumları yöneticileri ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.