Durakta dolmuş beklerken ilçenin tarihini okuyorlar

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir okul tarafından yapılan proje ile durakta dolmuş bekleyenler Niksar tarihini okuma fırsatı buluyor.

Niksar Prof. Dr. M. Erol Turaçlı Fen Lisesi öğrencileri danışmanları Tarih öğretmeni Davut Güneş rehberliğinde Niksar yerel tarihi ile ilgili araştırma yaparak yaptıkları çalışmayı ilçede Cumhuriyet Caddesi Hal yerinde bulunan dolmuş durağına asarak sergilediler. Niksar’da dünyanın ilk su değirmeninin inşa edilmesi ve bu yönüyle Niksar’ın endüstri başkenti sayılması, Niksar’a tarih boyunca verilen isimler, 1336’da Niksar’ın Anadolu’nun 5. büyük ekonomisi olması, Milli Mücadele esnasında yapılan mitingler, Kuvay-ı Milliyeci Niksar çeteleri, Niksarlıların uçak alarak Türk Hava Kuvvetlerine bağışlaması, Niksar’a yapılan göçler ve Niksar’da yaşanan depremler hakkında yapılan araştırmalar durakta bekleyenler ve yoldan geçenler tarafından ilgiyle karşılandı.

Durakta sergilenen araştırmaları okuyan vatandaşlar bir yandan dolmuş beklerken bir taraftan kendi tarihimizle ilgili böyle önemli konuları öğrenmek bizi ziyadesiyle memnun etmektedir ifadesini kullanarak, bu çalışmanın devam etmesini istediklerini yeni yapılan araştırmaların da durakta mutlaka sergilenmesi gerektiğini söylediler. Vatandaşlar ayrıca ilçedeki bütün otobüs duraklarının tarih bilgileri ile donatılmasının çok faydalı olacağını belirttiler.