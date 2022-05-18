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“Dünya Arı Günü’ bu yıl Tokat’ta kutlanacak

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin bu yıl 12.’si kutlanacak olan “Dünya Arı Günü’ etkinliklerine Tokat ilinin ev sahipliği yapacağını belirtti. Tüm arıcıların etkinliğe davetli olduğunu belirten Başkan Şahin, yaşamın devamlılığı için arıların önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla arı gününü kutladıklarını söyledi.

TOKAT 18.05.2022, 11:24
“Dünya Arı Günü’ bu yıl Tokat’ta kutlanacak

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin bu yıl 12.’si kutlanacak olan “Dünya Arı Günü’ etkinliklerine Tokat ilinin ev sahipliği yapacağını belirtti. Tüm arıcıların etkinliğe davetli olduğunu belirten Başkan Şahin, yaşamın devamlılığı için arıların önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla arı gününü kutladıklarını söyledi.

Dünya Arı Günü etkinliklerinin; özellikle 2008-2009 yıllarında Amerika’dan başlayıp dünyaya yayılan toplu arı ölümleri sebebiyle farkındalığı arttırmak ve arıların önemine dikkat çekmek amacıyla Kanadalı aktivist Clinton Ekdahl öncülüğünde başlatılan imza kampanyası sonu kutlanmaya başladığını kaydeden TAB Başkanı Şahin, “Şu anda Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 115 ülkede 20 Mayıs ‘Dünya Arı Günü’ olarak kutlanmaktadır. İlk olarak 2010 yılında Ankara’da “Altın Yağmur” sloganıyla başlayan 1. Dünya Arı Günü etkinliklerinin bu yıl 12.si kutlanacak. Ülkemizde, “Arıları Koru, Gençliği Yaşat” sloganıyla 2022 Dünya Arı Günü kutlamaları Tokat’ta gerçekleştirilecek. Yaşamın devamlılığı için arıların önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla organize edilen ülkemiz “Dünya Arı Günü” kutlamaları, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği öncülüğünde gerçekleştirilmektedir” diyerek tüm arıcıları etkinliklere davet etti.

Pandemi koşulları nedeniyle 2020 ve 2021 yılında Dünya Arı Günü etkinliklerinin istenilen ölçüde geniş çerçeveli kutlanamadığını ifade eden TAB Başkanı Ziya Şahin, “TAB, İl Birliklerimiz, Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Üniversite, kurum ve kuruluşlarımız koordinatörlüğünde 2019 yılı ‘Dünya Arı Günü’ etkinlikleri Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 2022 ve sonrası Dünya Arı Günü kutlamalarının, 2019 yılı ve öncesinde olduğu gibi Merkez Birliğimiz desteğiyle her yıl farklı il birliğinde yapılmasına karar verilmiştir. Bu yıl gerçekleşecek Dünya Arı Günü Kutlamaları, 20 Mayıs 2022 tarihinde Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, Tokat İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve Beeo Arı Ürünleri işbirliği ile Tokat ilimizde yapılacaktır” dedi.

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