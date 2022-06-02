Dumandan etkilenen anne kız hastaneye kaldırıldı

Tokat’ta elektrik kontağından çıkan yangında dumandan etkilenen genç kız ve annesi hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre yangın; Tokat merkeze bağlı Madas köyünde tek katlı evin mutfağında çıktı. Köylüler hortumlarla yangına müdahale etti. Yapılan ihbar üzerine olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada dumandan etkilenen Kader Damar (25) ile fenalık geçiren anne Suzan Damar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk dilen anne ile kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Maddi hasarla atlatılan yangının davlumbazda meydana gelen elektrik arızadan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.