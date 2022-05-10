Düğün magandalarına operasyon

Tokat’ın Erbaa ilçesinde jandarma ekipleri düğünde havaya silahla ateş aça şahısları sosyal medyada tespit ederek operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sanal devriye faaliyetleri sırasında sosyal medyada bir düğünde havaya ateş açıldığını tespit etti. Erbaa ilçesine bağlı Akça Köyü’nde paylaşılan düğün eğlencesi video görüntülerinde suç ve suç unsurlarının yer aldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Erbaa Sulh Ceza Hâkimliğinden alınan adli arama kararı gereği, videoda görüntüleri bulunan 6 şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 2 adet 9mm tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tek kırma av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Düğün sahibine 5326 sayılı kabahatler kanununa muhalefet nedeniyle 581 TL idari yaptırım uygulandı.