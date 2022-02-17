Tokat merkezli İstanbul, Samsun ve Adana’da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, E.K. Ü.O. ve A.E.H’nin üçüncü kişiler adına kayıtlı GSM numaralarını kullanarak sosyal medya uygulamasından irtibat kurdukları bazı kişileri dolandırdıklarını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Tokat merkez olmak üzere Samsun, İstanbul ve Adana’da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan birisi savcılıkça, diğerleri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.