Doğal afetlerde zarar gören çiftçiye destek

Tokat’ta, doğal afetlerden etkilenen çiftçilere Cumhurbaşkanlığı tarafından sağlanan kaynakla temin edilen gübre dağıtımı yapıldı.

Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen program Vali Dr. Ozan Balcı’nın katılımı ile yapıldı. Tokat’ta yıl içinde meydana gelen doğal afetlerden bazı bölgelerin büyük oranda zarar gördüğünü hatırlatan Vali Balcı, “Devletimiz her zaman çiftçimizin yanında. Cumhurbaşkanlığımızdan gelen kaynakla yaralarına bir nebze de olsa merhem olalım denildi. 937,5 ton gübreyi zarar gören bin 156 çiftçimize dağıtıyoruz. Çiftçimizin her zaman yanınızdayız. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Vali Balcı, çiftçilerin doğal afetlerden olumsuz etkilenmemeleri için tarla ve bahçelerini TARSİM’e sigortalattırmaları yönünde tavsiyede bulundu.

Tarıma ve çiftçiye verilen desteklerin devam edeceğini belirten Vali Balcı, bu kapsamda geçtiğimiz yıl dikilen 250 bin ceviz fidanının bu yıl da dikileceğini; yetiştirilmeye devam eden 2,5 milyona yakın meyve fidanının da çiftçilere verileceğini sözlerine ekledi.