DHİM heyeti Yeni Tokat Havalimanına incelemelerde bulundu

Tokat’ta resmi açılış için gün sayan havalimanında DHİM heyeti incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nce 550 milyon TL’ye mal edilen Tokat Havalimanında çalışmalar son aşamasına geldi. Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Ümit Ekinci, DHMİ İnşaat-Emlak Dairesi Başkanı Mehmet Şevket Özalp, Başkan Yardımcısı Murat Başaran ve beraberindeki heyet, Yeni Havalimanı’nda incelemelerde bulundu.

5 yolcu 2 kargo olmak üzere 7 uçak park kapasiteli, pist uzunluğu 2 bin 700 metre olan Yeni Tokat Havalimanı 16 bin 200 metrekarelik terminal binasına sahip.