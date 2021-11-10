Dere yataklarından kum alan firmalara ceza yağı

Tokat’ta dere yatakları ve kamuya ait alanlardan izinsiz ve yasadışı kum ve dolgu malzemesi alan 9 firmaya 276 bin lira idari para cezası uyguladı.

Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve İl Özel idaresi ekiplerinden oluşan denetim ekibi dere yataklarından ve kamuya ait alanları sıkı takibe aldı. İzinsiz ve yasadışı kum ve dolgu malzemesi alan şahıs ve firmalara karşı denetimlerini sıklaştıran ekipler suçüstü yaptı. Dere yataklarından ve kamuya ait alanlardan izinsiz ve yasadışı kum ve dolgu malzemesi aldığı tespit edilen 9 firmaya 276 bin lira idari para cezası kesildi.